الأقاليم النيابية:الاختلاف على حصص السرقات وراء تعطل المشاريع الخدمية

الأقاليم النيابية:الاختلاف على حصص السرقات وراء تعطل المشاريع الخدمية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، أحمد صلال البدري، اليوم السبت، من تداعيات استمرار الصراعات السياسية داخل الحكومات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الخلافات تؤثر سلبًا على أداء هذه الحكومات في تنفيذ برامجها الخدمية.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “الصراعات السياسية داخل الحكومات المحلية ومجالس المحافظات تسببت في تأخير تنفيذ المشاريع الخدمية، مما يعيق تحسين الوضع الخدمي في العديد من المناطق”.وأضاف أن “لجنة الأقاليم تراقب عن كثب أداء الحكومات المحلية، وقد دعت رؤساء المجالس إلى ضرورة الترفع عن الخلافات السياسية والجلوس معًا للعمل من أجل المصلحة العامة”.وشدد البدري على “أهمية الالتزام بالقانون رقم 21 لسنة 2009″، مؤكداً أن “استمرار الصراعات السياسية سينعكس بشكل سلبي على الأداء الخدمي والرقابي لهذه الحكومات”.

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