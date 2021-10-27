الأكاديميين العراقيين:المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية (6)مواد من قانون معادلة الشهادات

الأكاديميين العراقيين:المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية (6)مواد من قانون معادلة الشهادات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت نقابة الأكاديميين العراقيين، الأربعاء، إن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية عدد من المواد الواردة ضمن قانون أسس معادلة الشهادات. وجاء في تدوينة لنقابة الأكاديميين ، أن “المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية ٦ مواد جوهرية في قانون اسس تعادل الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ وتعيد الأمور إلى نصابها، وتحفظ للمؤسسات الأكاديمية في العراق هيبتها”.

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