الأمانة العامة للوزراء:تشكيل فريق متابعة للبرنامج الحكومي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، السبت (21 أيلول، 2019) عن تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي بتوجيه من رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي .

وقال مجيد، في حديث صحفي، إن “ فرق متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، تشكلت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، أعضاؤها مهندسون وفنيون وقانونيون”.

وأشار الى أن “مهمتها إجراء زيارات ميدانية إلى المشاريع في بغداد والمحافظات، ومطابقة النسب الواردة من الوزارات بحسب التقارير الفصلية، على أرض الواقع، وتحليلها من قبل فرق متخصصة في مجلس الوزراء، لاستخلاص النسب الحقيقية”.

ولفت الى أن “عدد المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي (1056) مشروعاً، شملت قطاعات الصحة والبنى التحتية والنقل والتربية والطرق والجسور والنفط والكهرباء واستصلاح الأراضي والملاعب”.

وذكر أن “هنالك مشاريع من المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، توقفت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015، في الحكومة السابقة، بسبب عدم توفر التخصيصات المالية، وتوجه الحكومة لدعم القوات المسلحة والأمنية، في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية”.

وأردف أن “الحكومة الحالية، وبعد توقف للمشاريع دام أربع سنوات، باشرت بتخصيص الأموال في الموازنة، وصرف مستحقات الشركات، وتم بالفعل استئناف العمل بالمشاريع”.

ونبه الى أن “الفرق أجرت لغاية اللحظة (73) زيارة إلى (56) مشروعاً في (12) محافظة”.