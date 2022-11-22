الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن آليات استقبال وزيارة الوفود الأجنبية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن آليات استقبال وزيارة الوفود الأجنبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن اتخاذ آلية جديدة بشأن تنظيم زيارة واستقبال الوفود الرسمية واستقبالها.وذكرت الامانة في بيان ، ان “مجلس الأمن الوطني وجه، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بمنع الجهات الرسمية كافة، من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها إلا بعلم الحكومة الاتحادية واستحصال موافقتها الرسمية”. واضافت ان “الزيارة تجري بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبخلاف ذلك سيتم التعامل مع المخالفين وفقاً للقوانين النافذة”.

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