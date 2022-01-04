الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل يؤكدان على تطبيق الحوكمة الإلكترونية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل يؤكدان على تطبيق الحوكمة الإلكترونية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ووزير العدل سالار عبد الستار، الثلاثاء، آلية تطبيق برنامج الحوكمة الإلكترونية بدوائر التسجيل العقاري.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير العدل سالار عبد الستار، بحضور رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ورئيس سكرتارية اللجنة العليا للحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى المدير العام للدائرة الإدارية في وزارة العدل”.وأضافت أن “الجانبين بحثا آلية تطبيق برنامج الحوكمة الإلكترونية على دوائر الكتاب العدول والتسجيل العقاري، الذي أطلقه مركز البيانات الوطني على الدائرتين، وإسهامه في تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بإنجاز معاملات المواطنين، وكذلك عرض إمكانية إدخال دوائر الوزارة المتبقية التي لها تماس مباشر مع المواطنين، ضمن البرنامج”.وتابعت أنه “تمت مناقشة معالجة الإجراءات الإدارية للحراس الإصلاحيين ممن أنهيت خدماتهم، وشملوا بقرار العفو الصادر بحقهم وأغلقت الدعاوى القضائية، بالتنسيق مع وزارتي العدل والمالية ومجلس الخدمة الاتحادي”.

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