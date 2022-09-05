الأمانة العامة لمجلس الوزراء:1.9 ترليون دينار إيرادات المنافذ خلال (3)سنوات

الأمانة العامة لمجلس الوزراء:1.9 ترليون دينار إيرادات المنافذ خلال (3)سنوات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، أن إيرادات المنافذ الحدودية خلال ثلاث سنوات بلغت نحو 1.9 ترليون دينار.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد بشأن أتمتة المنافذ الحدودية، إن “هناك فريق عمل في المنافذ والجمارك يعمل بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، على أتمتة الوصل الضريبي والجمركي”، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.وأوضح، أن “هذا الموضوع له إيجابيات عدة انعكست على عمل المنافذ الحدودية وهي القضاء والحد من حالات الفساد وتغيير جنس المادة وتزوير شهادات المنشأ والاستيراد إضافة إلى زيادة الإيرادات إلى الدولة العراقية، حيث بلغت نسبة الايرادات في السنوات (2020 – 2021 – 2022) ما يقرب من التريليون وتسعمئة مليار دينار، وهو إيراد كبير جداً حققته الهيئة في هذه المدة، وكان موضوع الأتمتة هو العامل الأساس في هذه الإجراءات”. 

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