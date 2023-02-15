الأمانة العامة لمجلس الوزراء:(14)طائرة إغاثية إلى سوريا لضحايا الزلزال و(8) إلى تركيا

الأمانة العامة لمجلس الوزراء:(14)طائرة إغاثية إلى سوريا لضحايا الزلزال و(8) إلى تركيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، أن طائرتين جديدتين محملتين بالمساعدات الإغاثية ستصل اليوم إلى تركيا لإيصالها لضحايا الزلزال المدمر من بينها شحنة مخصصة للجالية العراقية.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، إنه “ضمن سلسلة الجسر الجوي الذي وجه به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ستنطلق اليوم طائرتان إلى غازي عنتاب لإيصال المواد الإغاثية لضحايا الزلزال في تركيا”.وأوضح، أنه “ضمن هذه الوجبة ستكون هناك شحنة مخصصة للجالية العراقية في غازي عنتاب تتضمن موادَّ إغاثية وغذائية ومستلزمات منزلية”.وأضاف مجيد، أن “عدد الطائرات المتوجهة إلى سوريا منذ توجيه رئيس الوزراء بلغ 14 طائرة فيما بلغ عدد الطائرات إلى تركيا 8 طائرات”. 

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