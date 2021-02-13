الأمل الكردية:الحلبوسي يرفض مناقشة العدوان التركي في شمال العراق

الأمل الكردية:الحلبوسي يرفض مناقشة العدوان التركي في شمال العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة تحالف الامل الكردستاني النيابية، السبت، وجود اجندات حزبية منعت ادراج موضوع التوغل التركي داخل الاراضي العراقية على جدول اعمال البرلمان لمناقشته.وقال النائب عن تحالف الامل سركوت شمس الدين، في بيان، ان “الجيش التركي شن عدواناً على اراضي الاقليم منذ أيام عبر قواته البرية والجوية بعمق عشرات الكيلومترات، في خرق صارخ وفاضح لسيادة العراق ومخالفة واضحة للقوانين الدولية”.ودعا شمس الدين، الرئاسات الثلاث إلى”اتخاذ موقفاً مسؤولا”، مطالبا “الحكومة بتحريك دعوى على تركيا في مجلس الأمن الدولي بالتزامن مع توحيد الجهود الدولية بغية ردع هذا النوع من العدوان”.واضاف انه واعضاء التحالف كاوه محمد، احمد الحاج رشيد، وغالب محمد علي، قاموا وضمن اطار مسؤوليتهم كممثلين لجميع اطياف الشعب العراقي بـ “جمع تواقيع اكثر من 50 نائباً ولثلاث مرات لتقديم طلب لرئاسة مجلس النواب كي توافق بدورها على عقد جلسة برلمانية يناقش فيها موضوع التوغل التركي في الاراضي العراقية سواء في الاقليم بشكل عام ونينوى بشكل خاص، دون ان تلقى هذه المطالبات آذانا صاغية”.واعرب شمس الدين عن اسفه لـ”عجز رئاسة المجلس عن ادراج هذا الملف ضمن جدول اعمال البرلمان بفعل أجندات حزبية معروفة ومحددة”، واصفاً هذا الامر بـ”الإساءة الكبيرة لإرادة ابناء الشعب”.وطالب النائب عن تحلف الامل الكردستاني، “المجتمع الدولي بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة على وجه الخصوص بتوحيد الجهود في موضوع منع وردع اختلاق الفوضى الأمنية والعسكرية داخل الأراضي العراقية من قبل الدول المجاورة، رغم انه لايزال يعيش خطر الارهاب الداعشي سواء في تلك المناطق او غيرها”.وعد شمس الدين، “المشاكل التاريخية العالقة ما بين حزب العمال الكردستاني و تركيا شأنا داخلياً بينهما”، مبينا “رفض توريط العراق وإقليم كردستان أرضاً وشعبا في هذا النزاع”.

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