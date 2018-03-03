الأمم المتحدة:أكثر من 8 ملايين عراقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية

الأمم المتحدة:أكثر من 8 ملايين عراقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في العراق ، اليوم السبت، عن حاجة ملايين العراقيين للمساعدة.وقال المكتب في بيان له اليوم ، ان ‘أكثر من 8.7 ملیون عراقي یحتاجون إلی شكلٍ من أشکال المساعدة الإنسانية’.واضاف البيان ، انه ‘سيتم بذل كل جهدٍ ممكنٍ لضمان استمرار تقديم الخدمات في المخيمات ، وفي المناطق ذات النسبة العالية من الأشخاص الضعفاء’.ويعاني العراق من تراجع في الوضع الاقتصادي عقب ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش، اضافة الى تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية، المورد الاكبر للعراق في ميزانيته.وسرقة خزينته من قبل حيتان الفساد على مدى 15 سنة من حكم الاحزاب الموالية لايران.

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