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نائب:الفساد وراء طلب استجواب وزير التجارة
تحالف الانبار:رئيس الجمهورية خالف طلب النزاهة بعدم المصادقة على محافظ الانبار الجديد
ائتلاف المالكي:سنشهد قريبا خروج القوات الأمريكية من العراق بمباركة الإمام خامئني
حزب طالباني:تساوي المقاعد عقد تشكيل الحكومة المحلية في كركوك
خبير سياسي:العراق جزء من المحور الإيراني وحكومة السوداني مجرد “شعارات”
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الأمم المتحدة:اجتياح إسرائيل لرفح “مذبحة بشرية”
كندا تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح والأمم المتحدة تعلن عدم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين
بايدن يدعو نتانياهو بعمل خطة هجومية على رفح قابلة للتنفيذ
توقعات بفوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية في الشهر المقبل
نتانياهو يضرب التحذيرات الدولية عرض الحائط في هجوم قواته على مدينة رفح
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نائب:الفساد وراء طلب استجواب وزير التجارة
اليوم..استقرار في أسعار صرف الدولار
مصدر سياسي:اعتذار شركة شل الهولندية عن مشروع (النبراس) بسبب تهديدات الحشد لصالح الاقتصاد الإيراني
مكتب السوداني يحاول “لملمة فضيحة مترو بغداد وقطار النجف “بشرح يؤكد على فساد الحكومة
ارتفاع الخط البياني للاستثمار إلى (300) مليار دولار جراء تعديل القانون
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الطباطبائي:العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية بوجود الحرس الثوري والحشد
مكتب السوداني يحاول “لملمة فضيحة مترو بغداد وقطار النجف “بشرح يؤكد على فساد الحكومة
مصدر بدري:(هادي العامري) أبن خميني وحارب العراق لمدة (8)سنوات لايخاف من الدرون الأمريكي
تحالف الفتح:سيطرة الإطار على العراق لتحقيق الدولة الإسلامية الكبرى وعاصمتها طهران الحبيبة
CIA:الحشد الشعبي المجرم الأول في الاتجار بالبشر في العراق وإجراءات الحكومة ضعيفة تجاه منع ذلك
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- اذاعة INN