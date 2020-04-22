الأمم المتحدة:الجوع في العالم قد يتضاعف بسبب كورونا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ،الاربعاء، إن عدد المعرضين للنقص الحاد بالغذاء قد يتضاعف هذا العام ليصل إلى 265 مليونا بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.ومن المتوقع أن يتسبب انخفاض عائدات السياحة والتحويلات والسفر وقيود أخرى ترتبط بتفشي جائحة فيروس كورونا في دفع نحو 130 مليونا نحو الجوع الشديد هذا العام ليضافوا إلى نحو 135 مليونا ضمن هذه الفئة. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير البحث والتقييم والمراقبة في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين إن “كوفيد-19 يمثل كارثة محتملة لملايين يعيشون على المحك بالفعل”.وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم مليونين ونصف المليون، حتى ظهر أمس الثلاثاء، حسب معطيات حديثة. وأظهرت معطيات موقع “Worldometer” المتخصص في رصد ضحايا الفيروس، أن إصابات كورونا بلغت حول العالم، مليونين و503 ألفا و67 إصابة.وتصدرت الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد الإصابات، بـ787 ألف و960، تليها إسبانيا بـ204 ألف و178، ثم إيطاليا بـ181 ألف و228، وفرنسا بـ155 ألف و383، وألمانيا بـ147 ألف و103. وبلغت إصابات كورونا في الصين، 82 ألفاً و758، حسب نفس المعطيات. ووصلت وفيات كورونا حول العالم إلى 171 ألفاً و790، و عدد المتعافين إلى 659 ألفاً و106.في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت متأخر الإثنين، عزمه توقيع أمر تنفيذي بـ “تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت” نظرا لانتشار فيروس كورونا.وقال ترامب في تغريدة على تويتر: في ضوء الهجوم من قبل عدو غير مرئي إلى جانب الحاجة لحماية وظائف المواطنين الأمريكيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق الهجرة بشكل مؤقت إلى الولايات المتحدة”. ولم يحدد ترامب التوقيت الذي يعتزم فيه توقيع القرار.ويأتي هذا القرار وسط انتقادات ضد الرئيس الأمريكي وإدارته بدعوى فشلهم في معالجة الوباء العالمي الذي قتل أكثر من 42 ألف شخص في البلاد. وسجلت الولايات المتحدة أمس 1684 وفاة بكورونا ما رفع الحصيلة إلى 42 ألفا و374.كما ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 21 ألفا و282، إثر تسجيل 430 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. جاء ذلك في تحديث لمعطيات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في البلاد، أصدرته وزارة الصحة الإسبانية، أمس الثلاثاء. وأوضحت المعطيات أن البلاد سجلت 3 آلاف و968 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 204 آلاف و178. وأفادت أن عدد المتعافين من المرض بلغ 82 ألفا و514، بعد تسجيل ألفا و927 حالة شفاء.