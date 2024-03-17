آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
الأمم المتحدة:السودان تواجه انعدام أمن غذائي بسبب الحرب الأهلية
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية
جنوب أفريقيا تعلن عن اعتقال مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي
بوتين يحذر الغرب باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت السيادة الروسية للخطر
الرئيس الباكستاني يتخلى عن راتبه دعما لخزينة الدولة
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
214 مليون دولار قيمة الصادرات التركية للعراق من الذهب والفواكه والخضروات خلال شهر واحد
الاقتصاد النيابية:البرلمان مع موعد للتصويت على قانون سيخلق ثورة صناعية في البلاد
وزارة النفط:لجاناً فنية تعمل بين بغداد وأربيل لإنهاء الخلافات حول تصدير النفط
اليوم..سعر صرف الدولار=151000 ديناراً
المالية النيابية تطالب الحكومة بسرعة إرسال جداول موازنة 2024
-
- رياضية
(خليل ياسين) مشرفا على المعسكرات التدريبية للمنتخب الاولمبي العراقي
اليوم..المباشرة بتدريبات المنتخب العراقي لكرة القدم
اتحاد السلة العراقي يعلن عن اختيار لاعبين استعدادا للمشاركات الخارحية
اليوم..أربع مواجهات في بطولة كأس العراق
المنتخب العراقي للتجديف يستعد للتصفيات الاسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
العراق وتركيا يتفقان على تشكيل لجان بين البلدين في كافة المجالات لخدمة تركيا بنسبة 80%
كتلة الجيل الجديد:حكومة مسرور تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية
المطلك:من كتب الدستور العراقي شيعة الإطار والأكراد برؤية سياسية خارجية
نائب:عشيرة السوداني تسيطر على جهاز المخابرات ومفاصل أخرى مهمة في الدولة
علاوي :خطة احتلال العراق من “اعدادي”
-
- اذاعة INN