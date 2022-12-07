الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة

الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ميغيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاربعاء، عن تقديم خطة عمل لحماية المواقع الدينية من أجل عبادة آمنة وسلمية، الى المرجع الديني علي السيستاني.وقال موراتينوس في بيان ، إنه “الممثل السامي والسيستاني تداولا الآراء حول أهمية الحوار بين الأديان وداخل الدين الواحد، وهو أمر في صميم ولاية تحالف الأمم المتحدة للحضارات، مستذكرين اللقاء الذي جمع المرجع الاعلى وقداسة البابا فرانسيس في 6 آذار “2021 “.وأضاف أنه “تم تقديم خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية: الوحدة والتضامن من أجل عبادة آمنة وسلمية”، والتي تم وضعها عام 2019 بعد هجمات كرايستشيرش في نيوزيلاندا. وفي العراق أيضاً، عانى المصلّون والأماكن المقدسة أشد المعاناة”.وأشار الى أن “خطة العمل هي دعوة عالمية للالتفاف حول أبسط المبادئ الإنسانية، التعاطف والتسامح، لضمان السماح للناس بممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية بسلام. ولهذا الغرض، فمن الضروري أن تكون المواقع الدينية وأماكن العبادة والتأمل ملاذاً آمناً حقيقياً”.وقدّم الممثل السامي  بحسب البيان “خطة العمل لقداسة البابا فرانسيس وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر”. وقال موراتينوس أنه “باجتماع اليوم، مع السيستاني تم إشراك ثلاثٍ من القيادات الدينية الكبرى الممثلة في الفاتيكان والقاهرة والنجف. وعبر الممثل السامي عن تعاونه ودعمه الكاملين لأي جهد يسهم في بناء مجتمع مسالم وعادل ومتماسك يقوم على الاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية”.

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