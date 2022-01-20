الأمم المتحدة:جميع المستوطنات غير شرعية وهي عقبة كبيرة أمام السلام

الأمم المتحدة:جميع المستوطنات غير شرعية وهي عقبة كبيرة أمام السلام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام.وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، جاء ذلك في إحاطة لوينسلاند خلال جلسة عقدها مجلس الأمن على مستوى وزاري برئاسة النرويج، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، كما أن هذه الجلسة تأتي بعد ساعات من قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل أسرة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة للمرة الأولى منذ عام 2017 وتشريد أفرادها.ودعا وينسلاند حكومة إسرائيل إلى “وقف المضي قدما بجميع الأنشطة الاستيطانية على الفور”. كما دعا في حديثه إلى إيجاد أفق لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، وعبر عن قلقه من “احتمال إجلاء عدد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها منذ عقود في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، والمخاطر التي تشكلها مثل هذه الأعمال على تصعيد العنف”.

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