الأمم المتحدة:سكان العالم أصبح (8) مليارات نسمة

الأمم المتحدة:سكان العالم أصبح (8) مليارات نسمة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن تخطي عدد سكان العالم عتبة الـ8 مليارات نسمة.وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان: إن “هذه العتبة فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب”.وتشير أحدث توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن ينمو ليصل إلى 8.5 مليار عام 2030، و9.7 مليار عام 2050، قبل أن يصل إلى ذروته عند 10.4 مليار شخص خلال عام 2080، ومن المتوقع أن يظل عدد السكان عند هذا المستوى حتى عام 2100. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *