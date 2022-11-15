الأمم المتحدة:سكان العالم أصبح (8) مليارات نسمة

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
استدعاء جمال الكربولي من قبل محكمة بداءة الكرخ
مصدر قضائي: مذكرة إلقاء قبض بحق مدير مكتب أبو رغيف
السوداني ينهي خدمات(12) مستشار في رئاسة الوزراء
مجلس الوزراء يخول مكتب السوداني للتعاقد مع شركات “دولية” لتدقيق الضمانات الضريبية والكمركية
علاوي:العراق دولة فاشلة فاسدة تحت سلطة المتخلفين والمزورين والخونة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
مجلس الوزراء يخول مكتب السوداني للتعاقد مع شركات “دولية” لتدقيق الضمانات الضريبية والكمركية
علاوي:العراق دولة فاشلة فاسدة تحت سلطة المتخلفين والمزورين والخونة
وزارة التخطيط: العراق تجاوز أزمة غلاء أسعار المحاصيل الزراعية
السوداني يوجه بالإسراع في إكمال مشروع تحلية مياه البحر
وزير النفط يدعو وزارة المالية بتسديد ديون وزارة الكهرباء البالغة 23 تريليون دينار
-
- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
وزير الداخلية:القانون فوق الجميع وعلى العشائر احترام ذلك
حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
-
- اذاعة INN