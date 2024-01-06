الأمم المتحدة:غزة أصبحت مكاناً للموت جراء استمرار العدوان الإسرائيلي عليها

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علاوي:على المالكي إعادة الأموال التي سرقها
إيران:الدولار ما زال يتدفق علينا من العراق بدعم حكومتنا الإطارية
تحالف عزم:حراك سياسي سنّي لتحديد المرشح الواحد لرئاسة البرلمان
الأمن النيابية:ندعم أمر السوداني بطرد القوات الأمريكية من العراق
ائتلاف المالكي: مسشتار السوداني (العلوي) مرشحنا لمنصب محافظ بغداد
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إيران:الدولار ما زال يتدفق علينا من العراق بدعم حكومتنا الإطارية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
المالية النيابية:سنبحث مع البنك المركزي خفض نسبة الفوائد على المقترضين خصوصا المتقاعدين
وزارة التجارة:مشاركة 800 شركة عالمية في معرض بغداد الدولي بنسخته الـ(47)
الزراعة النيابية:أزمة الجفاف في البلاد ستبقى قائمة دون إجراء حاسم من قبل الحكومة تجاه إيران وتركيا
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علاوي:على المالكي إعادة الأموال التي سرقها
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