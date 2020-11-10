الأمم المتحدة:فرنسا تساهم بمليون يورو لدعم القدرات الانتخابية في العراق

الأمم المتحدة:فرنسا تساهم بمليون يورو لدعم القدرات الانتخابية في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء (10 تشرين الثاني 2020)، توقيع اتفاقية تمويل مع فرنسا لدعم تنمية القدرات الانتخابية في العراق.وذكرت المنظمة في بيان ، أنها “الأمم المتحدة في العراق ترحب بمساهمة فرنسا بمبلغ مليون يورو لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأشار البيان إلى أن “المساهمة ستساعد في نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة، بينما تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقبلة”.بدوره، قال برونو أوبير، سفير فرنسا في العراق، إن “الانتخابات المقبلة فرصة للعراقيين لإسماع صوتهم، وهذه المساهمة تظهر دعم فرنسا القوي والمستمر للعراق”.ولفت البيان إلى أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية نيابة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لإدارة تمويل وإدارة المشروع”.وأكدت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أن “المساهمة تعكس أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لاحتياجات العراق الانتخابية”.من جهتها، أوضحت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، أن “العراقيين يستحقون عملية انتخابات نزيهة وشفافة – عملية تضمن سماع احتياجاتهم وتلبية احتياجاتهم في نهاية المطاف”.

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