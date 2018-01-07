الأمم المتحدة تؤكد استمرار دعمها للعراق

الأمم المتحدة تؤكد استمرار دعمها للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد، على أهمية استمرار الدعم الدولي للعراق لا سيما إغاثة النازحين والعمل على إعادة إعمار المناطق المحررة واعادة نازحيها بأسرع وقت ممكن، فيما لفت إلى ما ستفعله الحكومة والبرلمان بشأن الانتخابات المقبلة.وقال الجبوري خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، إن “العراق يتطلع الى دور أكبر من قبل الأمم المتحدة لدعم إعمار المدن المتضررة نتيجة العمليات الإرهابية التي تعرضت إليها أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”.وأضاف أن “مجلس النواب يعمل على تعديل قانون الانتخابات وتهيئة كافة الإجراءات الضرورية من أجل إقامة الانتخابات ضمن توقيتاتها الدستورية وبما يضمن حقوق الجميع”.وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء “استعراض آخر مستجدات الوضع السياسي والأمني والإنساني”.من جانبه، أكد يان كوبيتش، أن “الأمم المتحدة وبمساعدة المنظمات الدولية تسعى إلى تقديم كل سبل العون والإغاثة للنازحين والعمل على إعادتهم لمناطقهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

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