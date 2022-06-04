الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الأمم المتحدة، أنه لن ينتصر أي طرف في الحرب الروسية – الأوكرانية في وقت دخلت فيه الحرب يومها المئة، بينما تتقدّم قوات موسكو في منطقة دونباس شرقا.وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا، أمين عوض، في بيان، إنه «لا يوجد منتصر ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه الحرب. بدلا من ذلك، شهدنا على مدى مئة يوم ما تمّت خسارته: حياة أشخاص ومنازل ووظائف وفرص».ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كييف أن موسكو باتت الآن تسيطر على 20% من الأراضي الأوكرانية، بما فيها القرم وأجزاء أخرى من دونباس تم انتزاعها عام 2014.وقال عوض: «كانت لهذه الحرب تداعيات غير مقبولة على الناس وأثرت على حياة المدنيين بجميع جوانبها».وأفاد البيان بأنه «في غضون أكثر بقليل من ثلاثة أشهر، أجبر نحو 14 مليون أوكراني على مغادرة منازلهم، معظمهم نساء وأطفال».وأوضحت الأمم المتحدة أنها تعمل على الحد من «التداعيات المدمرة (للحرب) على الأمن الغذائي عبر السعي لإطلاق تجارة الحبوب والسلع الأساسية».وارتفعت أسعار الحبوب بسبب تراجع الصادرات من أوكرانيا، ما فاقم تداعيات النزاع وتغير المناخ وأثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية.وجاء في بيان الأمم المتحدة: «نحتاج إلى السلام. يجب أن تنتهي الحرب الآن».وبعد مرور 100 يوم على بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، بدأت تطفو مظاهر النزاع على سطح الساحة الدولية الاقتصادية والسياسية، ما يبدو وكأنها بداية لتقدّم وتخلّف قوى دولية على حساب أخرى.

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