الأمم المتحدة تدعو دول الجوار العراقي إلى احترام سيادته وتعزيز استقراره

الأمم المتحدة تدعو دول الجوار العراقي إلى احترام سيادته وتعزيز استقراره
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حثت الأمم المتحدة، على دعم الجهود العراقية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إحاطة ظهر اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق ، إن “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء الهجوم الصاروخي في أربيل”، لافتا الى ان “الهجوم يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة لمسار العراق نحو السلام والاستقرار”.وجدد دعوته جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، حاثا شركاء العراق على دعم الجهود العراقية لتعزيز السلام والأمن الإقليميين ، وفقا لمبادئ السيادة وسلامة الأراضي وعلاقات حسن الجوار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *