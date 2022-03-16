الأمم المتحدة تدعو دول الجوار العراقي إلى احترام سيادته وتعزيز استقراره

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كتلة حزب بارزاني تدعو الحكومة الاتحادية إلى الاعتراف بحلبجة كمحافظة رابعة في الإقليم
قاآني:أمريكا ترتعد اليوم من فصائل المقاومة في العراق!!
العراق وبلجيكا يؤكدان على الحوار في حسم المسائل العالقة بالمنطقة
خبير قانوني:إعادة مجالس المحافظات يحتاج موعد لإجراء انتخابها
نائب:إقرار قانون الموازنة بحسب توقيتات الأحزاب المتنفذة
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نائب:إقرار قانون الموازنة بحسب توقيتات الأحزاب المتنفذة
صالح: من الضروري إعداد مشروع قانون استمرار تمويل المشاريع لحين إقرار الموازنة العامة
مسجدي:ستصل قيمة صادراتنا للعراق إلى (9) مليارات دولار نهاية العام الجاري !
الموارد المائية:تأييد دولي لموقف العراق المائي
الإطار التنسيقي:للحلبوسي “كروب من الشركات” تعمل في العراق وخارجه
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