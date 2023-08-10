الأمم المتحدة تستغرب من سكوت السوداني وحكومته عن قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا

الأمم المتحدة تستغرب من سكوت السوداني وحكومته عن قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أن ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة “إنذار” للعالم أجمع، مبيناً أنه مستغرب من سكوت السوداني وحكومته عن قطع إيران المياه عن العراق وتخفيضه من قبل تركيا وهو يواصل تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لايران ودعم الاقتصاد التركي ، وذلك في ختام زيارته إلى البلد الذي يعدّ من الأكثر عرضة لبعض آثار التغير المناخي.وخلال جولته في العراق حيث تبلغ درجات الحرارة قرابة خمسين مئوية، ووسط جفاف شديد، زار تورك جنوب البلاد حيث “الحقول جرداء وترزح تحت وطأة الجفاف”، وقال تورك لفرانس برس في بغداد في ختام زيارة دامت أربعة أيام، إن “ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وفقدان التنوع البيئي، (أمور) باتت واقعاً. هي بمثابة إنذار إلى العراق والعالم أجمع”، مضيفاً “حينما نشاهد أوضاع تلك المجتمعات، فنحن نشاهد مستقبلنا”.وللعام الرابع على التوالي، يواجه العراق، قطع المياه من قبل ايران بإصرار وتخفيضه من قبل تركيا .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *