الأمم المتحدة تشجع استراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق

الأمم المتحدة تشجع استراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن ستراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة ستنعش الزراعة العراقية، فيما حددت ثلاثة إجراءات لحلّ مشكلة المياه.وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إيرينا فوجاكوفا سولورانو، في كلمة لها خلال حفل الإطلاق الرسمي لستراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق، إن “هذا المشروع مهم جداً وممكن أن يعطي طاقة إلى المزارعين والقطاع الخاص لكي يعملوا ويحسنوا الجودة والمهم تحسين المنتجات الغذائية في العراق”، مبيناً أن “الزراعة العراقية ستنتعش عن طريق هذا المشروع الذي قام به مركز التجارة الدولية مع شركائنا في منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية”.وأضافت سولورانو: “نحن ملتزمون جداً مع شريكنا الأمم المتحدة، والشكر موصول للاتحاد الأوروبي الذي يموِّل البرنامج، ونرجو الاستمرار في التعاون وتطوير هذا القطاع المهم لنقدم للأسواق العراقية ماتحتاجه”.وأشارت إلى أن “الوقت ليس سهلاً والتغيّر المناخي وقضية الماء في العراق يتطلبان إدارة جيدة ورشيدة ودعم الحكومة لتطوير الموارد المائية”، مردفةً بالقول: “ليس فقط لجودة المياه وإنما لتوفيرها إلى المزارع والعوائل والبيوت”.وتابعت: “لا سيما عندما يتعلق الأمر بالزراعة فانها تحتاج الى الشمس والتربة والماء النظيف وتحتاج الى الصناعة الجيدة التي من شأنها التي تعالج أو تعلب المواد الغذائية لتكون صالحة للاستهلاك في المجتمع العراقي سواء في الطماطم او الدواجن”.وأعلنت وزارة الزراعة، صباح اليوم الخميس، إطلاق ستراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *