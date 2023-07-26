الأمم المتحدة تشكك في الزيادة السكانية السريعة في العراق..ربما إيرانيين ورائها

الأمم المتحدة تشكك في الزيادة السكانية السريعة في العراق..ربما إيرانيين ورائها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نستور اوموهانجي، اليوم الأربعاء، أن الزيادة السكانية في العراق تزداد بسرعة مقارنة بالدول المجاورة، فيما أشار إلى، أن هذه الزيادة ستكون محل تدقيق وربما  إيران ورائها.وقال اوموهانجي خلال المؤتمر السنوي الذي تقيمه وزارة التخطيط بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والجمعية العراقية للعلوم الإحصائية في بغداد لمناسبة اليوم العالمي للسكان: “المؤتمر الدولي للسكان الذي عقد في القاهرة سابقا، حددنا لأن نحقق ما كنا نؤمن به لحياة أكثر صحة وذات حقوق كاملة”، مبيناً أن “هذه الرؤية اصبحت واقع للكثير، إذ إن الزيادة السكانية والتي تعتبر تقريبا 8 مليارات نسمة للتحسين في زيادة الصحة وايضا زيادة   العمر، ولكن كما نحتفل بهذا التقدم ايضا يجب أن نعترف بالملايين وربما المليارات من العالم ما زالوا بعيدين عن التواصل والحياة السليمة”.وأضاف أن “العراق واجه جزءاً من هذه الأزمات؛ ولهذا السبب نحن نراقب من هذا التقديم ومن الفيلم الوثائقي وكذلك من الزملاء في وزارة التخطيط أن هذه الرؤية التي تم وضعها قبل ثلاثين سنة لم تصل إلى أغلبية السكان العراقيين، وكما نتقدم سنحتاج لإعادة هيكلة استراتيجياتنا وسياساتنا لنصل لهذه الاحتياجات للزيادة السكانية ،وايضا مراجعة سياسة السكان وهذه هي الخطوة للطريق الصحيح”.

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