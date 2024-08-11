الأمم المتحدة تعبر عن أسفها لعدم تعين امرأة عراقية بمنصب محافظ أو رئيس مجلس محافظة

الأمم المتحدة تعبر عن أسفها لعدم تعين امرأة عراقية بمنصب محافظ أو رئيس مجلس محافظة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبرت الأمم المتحدة، امس السبت، عن أسفها لعدم تعيين امرأة لمنصب محافظ أو رئيس مجلس محافظة بالعراق.وقال نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني، في كلمة له خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بنسخته الـ 16، إن “دور المجلس الأعلى لشؤون المرأة بالتواصل مع اللجنة البرلمانية للمرأة والاسرة والطفولة هو مثال ايجابي على كيفية اثراء خبرات وتجارب المرأة العراقية للاجندة التشريعية للبلاد بما ذلك التعديلات المقترحة على قانون الاحوال الشخصية”.وحث، “القادة السياسيين على ضمان ان يحمي اي تشريع مقترح حقوق المرأة والاطفال بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان”، مردفا: “واحث البرلمان على اعتماد القانون العنف ضد المرأة الذي طال انتظاره”.وتابع: “واود تسليط الضوء على اهمية انشاء مراكز إيواء للاشخاص المعرضين لخطر العنف”، مبينا أن “النساء ليسن هن فقط المعرضات للعنف وانما الاطفال وكبار السن ايضا معرضين لهذا الخطر ويستحقون الحماية الكاملة وفقا لالتزامات العراق الدولية وقيمه الدينية والثقافية”.ولفت إلى، أن “تعزيز المشاركة السياسية يمثل هدفا مهما اخر للحكومة لهذا تواصل اليونامي العمل بشكل وثيق مع اللجنة العليا لدعم المشاركة السياسية للمرأة والمفوضية العليا للانتخابات”.وبين، أن “في انتخابات مجالس المحافظات فازت النساء بـ76 مقعدا من أصل 285 مقعدا أي ما يعادل 26.7% من إجمالي عدد المقاعد متجاوزة بذلك الحد الادنى من الكوتا البالغ 25%، بينما يعد ذلك انجازا إلا أنه لم يتم تعيين اي امرأة بمنصب محافظ أو نائب محافظ أو رئيس مجلس محافظة، مؤكدا أن “هذا يتطلب المزيد من العمل والجهود لتعزيز مشاركتها السياسية”.وشدد على “أهمية دعم الناجيات الايزيديات من خلال محاكمة عناصر داعش”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *