الأمم المتحدة تعلن عن تعيين نائبا جديدا لرئيسة مكتب يونامي في العراق

الأمم المتحدة تعلن عن تعيين نائبا جديدا لرئيسة مكتب يونامي في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، تعيين  غلام محمد إيزاكزاي، من أفغانستان، نائبا جديدا للممثلة الأممية الخاصة للعراق ومنسقا مقيما للشؤون الإنسانية. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه.ويخلف السيد إيزاكزاي الألمانية إيرينا فوياشكوفا – سولورانو، والتي أعرب الأمين العام عن امتنانه لقيادتها وخدمتها المتفانية خلال فترة ولايتها.يجلب السيد إيزاكزاي إلى هذا المنصب أكثر من 28 عاما من الخبرة في الدبلوماسية الوقائية والأوضاع الإنسانية والإنمائية المعقدة والإنعاش وبناء السلام. ويشغل حاليا منصب المنسق المقيم المؤقت ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن منذ كانون الثاني/يناير 2022.وشغل السيد إيزاكزاي سابقا منصب سفير أفغانستان وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وعمل، قبل ذلك، منسقا مقيما في أذربيجان (2016-2021) وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المعروفة بكوريا الشمالية (2013-2015).كما شغل أيضا منصب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان. إيزاكزاي حاصل على ماجستير الآداب في القانون والدبلوماسية من مدرسة فليتشر، جامعة تافتس في بوسطن، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة ميدلاند في نبراسكا.يتحدث إيزاكزاي الإنجليزية والعربية، والباشتو، والفارسية، والأردية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *