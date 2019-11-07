الأمم المتحدة “قلقة”بشأن أعداد القتلى والجرحى بين المتظاهرين بسبب استخدام الرصاص الحي

الأمم المتحدة “قلقة”بشأن أعداد القتلى والجرحى بين المتظاهرين بسبب استخدام الرصاص الحي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن فى العراق للرصاص الحى ضد المتظاهرين. ودعت الأمم المتحدة فى بيان لها، الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة، كما جددت مطالبتها بالحوار الجدى بين الحكومة العراقية والمتظاهرين.تأتى هذه المطالبات فى بيان أصدره الأمين العام، أنطونيو جوتيرس، الخميس، أعرب فيه عن قلقه العميق بشأن أعداد القتلى والجرحى بين المتظاهرين فى العراق، وحول استخدام الذخيرة الحية ضدهم.

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