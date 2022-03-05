الأمم المتحدة:1.200 مليون أوكراني لجأوا للدول المجاورة

الأمم المتحدة:1.200 مليون أوكراني لجأوا للدول المجاورة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن اكثر من مليون و200 الف اوكراني لجأوا لدول مجاورة منذ بدء الحرب الروسية على بلادهم.وتوقعت المفوضية في بيان، نشرته على موقعها الرسمي، اليوم السبت، زيادة تدفق اللاجئين وأن يصل عددهم إلى أربعة ملايين في غضون الأيام القليلة المقبلة.واوضحت ان عدد اللاجئين في بولندا ارتفع الى نحو 650 ألفا بنسبة 54.2 بالمئة من إجمالي اللاجئين الذي تم إحصاؤهم، وتستقبل هنغاريا نحو 145 ألفا بنسبة 12 بالمئة من العدد الإجمالي، في حين يقيم 103 آلاف لاجئ في مولدوفا، أي 9.2 بالمئة من مجموع اللاجئين، و90329 لاجئا في سلوفاكيا، بما نسبته 7.5 بالمئة، و57194 لاجئا في رومانيا، بنحو 4.7 بالمئة من العدد الإجمالي.ورغم ترحيب الأمم المتحدة بالتقارير التي تفيد بأن طرفي الأزمة وافقا على تسهيل المرور الآمن للمدنيين خارج مناطق القتال، إلا أنها لفتت إلى عدم إخطارها رسميا بهذا الاتفاق حتى الآن، ما يعزز من تخوفها بشأن مصير الفارين من أوكرانيا بحثا عن الأمان.يذكر ان الحدود الأوكرانية مع مختلف دول الجوار، شهدت منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تدفقا مستمرا للفارين من الاقتتال.

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