الأمم المتحدة:(70) مليار دولار كلفة إعمار غزة

الأمم المتحدة:(70) مليار دولار كلفة إعمار غزة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، إن دولا، من بينها الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية، أعطت إشارات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة البالغة 70 مليار دولار.وقال جاكو سيليرز من البرنامج لصحفيين خلال مؤتمر صحفي في جنيف “لدينا بالفعل مؤشرات جيدة جدا”، لكنه لم يدل بتفاصيل.وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) خلفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في القطاع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *