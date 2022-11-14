الأمن التركي:حزب العمال الكردستاني وراء التفجير الإرهابي وسط اسطنبول

الأمن التركي:حزب العمال الكردستاني وراء التفجير الإرهابي وسط اسطنبول
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الأمن التركي، اليوم الاثنين، أن المتورطة بتفجير اسطنبول اعترفت بأنها نفذت هجوم شارع الاستقلال بتعليمات من حزب العمال الكردستاني.وقال الأمن التركي في بيان ، “اعتقلنا المدعوة أحلام البشير والحاملة للجنسية السورية، عند الساعة 2:50 فجرا، في المنزل الذي اختبأت فيه بعد تنفيذ العملية بمنطقة إيسينلير في اسطنبول”.من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: “من نفذت الهجوم جاءت من شمال سوريا، وأخذت التعليمات من حزب العمال الكردستاني في مدينة عين العرب/كوباني شمالي سورية، وكانت تخطط للهروب إلى اليونان”.وفي سياق متصل، أعلن صويلو أن بلاده لا تقبل التعزية التي وجهتها السفارة الأمريكية، عقب التفجير في شارع الاستقلال الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 82.وقال صويلو: “لا تقبل التعزية من السفارة الأمريكية ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خلال هذا الهجوم”.وشدد على أن “من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سوريا هو من نفذ الهجوم ضدنا”.

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