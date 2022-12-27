الأمن القومي ناقش ترسيم الحدود البحرية مع الكويت في ورشة عمل تخصصية

الأمن القومي ناقش ترسيم الحدود البحرية مع الكويت في ورشة عمل تخصصية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مستشارية الأمن القومي، الثلاثاء، إقامة ورشة عمل حول ترسيم الحدود البحرية مع الجارة الكويت، بحضور مجموعة من المؤسسات الحكومية.وذكر بيان لمكتب المستشار : أن الورشة، شهدت “مناقشة ملف المياه الإقليمية العراقية الكويتية، من جميع جوانبه، فضلا عن إبداء التوصيات والمقترحات اللازمة بشأنه، إلى جانب التأكيد على السيادة والحق العراقي بترسيم الحدود البحرية، من خلال الحوار والتفاوض مع الجارة الكويت، بما يضمن حقوق البلدين القانونية “. ولفتت الى أن الورشة عقدت “برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء من مجلس النواب العراقي عن لجنتي الأمن والدفاع والنقل والاتصالات ، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وبمشاركة متخصصين من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *