الأمن النيابية:أمريكا لن تسحب قواتها من العراق

الأمن النيابية:أمريكا لن تسحب قواتها من العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية القيادي في منظمة بدر كريم المحمداوي، اليوم الخميس ، الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في ملف انسحاب قواتها من العراق . وقال المحمداوي  في حديث صحفي ، ان” البرلمان صوت مسبقا على إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، الا ان هناك تعنت أمريكي رغم الدعوات الشعبية لانسحاب قواتها من العراق”.واكد أن “أمريكا ليس لديها أي رغبة حقيقية بالانسحاب”.وتابع، ان “هناك اتفاق بين العراق وامريكا على جلاء القوات الأمريكية عام ٢٠٢٥ لكن ان أمريكا تماطل في ملف الانسحاب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *