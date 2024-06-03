الأمن النيابية:أمر خامئني بطرد القوات الأمريكية من العراق مُلزم التنفيذ

الأمن النيابية:أمر خامئني بطرد القوات الأمريكية من العراق مُلزم التنفيذ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، عدم التراجع عن قرار اخراج كامل القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة حسب أمر الإمام خامئني، فيما اعتبرت وجود التحالف الدولي بأنه مصدر تهديد للإستقرار.وقال عضو اللجنة وعد قدو في حديث  صحفي، ان “الحكومة والقوى السياسية وكذلك الفصائل، مازالت تؤكد وتصر على إخراج كامل القوات الأجنبية من العراق خلال المرحلة المقبلة تنفيذا لأمر الإمام خامئني، وانهاء عمل التحالف الدولي، الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار في العراق، ولا حاجة لهذا التحالف في ظل التطور الأمني والعسكري لدى القوات العراقية بمختلف صنوفها البرية والجوية”.وأضاف، أن “اللجان العراقية – الامريكية مازالت تعمل على وضع جدولة للانسحاب وهذه اللجان مختصة بالجانب العسكري والفني وكذلك تقييم المخاطر وغيرها، ونحن نرى ان الأوضاع الأمنية أصبحت تحت سيطرة القوات العراقية بشكل كامل، ولا حاجة لتواجد أي قوة أجنبية ربما تعمل على مشاكل امنية للعراق سواء على المستوى الداخلي او الخارجي، ولهذا العمل مستمر ومتواصل لإخراج كامل القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان”.

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