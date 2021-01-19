الأمن النيابية:إيران ترفض إقرار قانون التجنيد الإلزامي

الأمن النيابية:إيران ترفض إقرار قانون التجنيد الإلزامي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حسم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، الجدل بشأن إقرار قانون ’’التجنيد الإلزامي’’ في العراق، خلال الدورة الحالية.وقال العزاوي، في حديث صحفي، إن “إيران ترفض إقرار قانون التجنيد الالزامي عبر نواب أحزاب القوى الشيعية  رغم اهميته الكبيرة في درء مخاطر 3 مشاكل معقدة في المشهد العراقي وابرزها الطائفية المقيتة وخلق مشاركة لكل المكونات والاطياف في خدمة العلم الا انه لن يرى النور بسبب الرفض الإيراني”.واضاف، ن “الحكومة السابقة كانت متفاعلة مع ملف التجنيد الالزامي وكانت لدينا امال في تشريعه في اروقة مجلس الوزراء وارساله الى البرلمان في ظل وجود نواب مؤيدين لاقراره لكن اسباب كثيرة عرقلت حسمه من قبل الحكومة الحالية ونعتقد بان المشروع مؤجل حاليا الى اشعار اخر وربما يعود الى المشهد مع تشكيل الحكومة المقبلة”.واشار العزاوي الى ان “قانون التجنيد الالزامي يجب ان يشرع باقرب وقت ممكن وان تكون له الاولوية في الدعم من قبل الحكومة والبرلمان لتفادي الكثير من الاشكالات في المستقبل القريب ومنها ارتفاع متوسط سن منتسبي القوى الامنية وضرورة زج الدماء الشابة في تشكيلاتها”.

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