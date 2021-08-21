الأمن النيابية:إيران وميليشياتها وراء انتشار المخدرات في العراق

الأمن النيابية:إيران وميليشياتها وراء انتشار المخدرات في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، يوم السبت (21 آب، 2021)، أن إيران وميليشيات الحشد تقود ملف المخدرات في العراق، متوقعا أن تتحول هذه الظاهرة إلى الخطر رقم واحد في البلاد، سابقة الخطر الذي يشكله الارهاب، خلال السنوات القليلة القادمة.وقال العزاوي أن المخدرات لم تعد مجرد حالة منفردة تبرز هنا وهناك، بل ظاهرة تتسع بشكل سرطاني وتنتشر على نحو غير مسبوق في كل المحافظات العراقية ومنها ديالى التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى ممر ونقطة تعاطي وجزء كبير، مما يهرب يجري استهلاكه ولو بنسبة تصل إلى 20% وفق القراءات“.وحذر العزاوي، من أن “إيران وميليشيا الحشد تنقل وتتاجر بالمخدرات بعموم العراق بهوية وعجلات وسلاح الدولة  تقود ملف المخدرات في العراق، ولا يمكن السيطرة عليها في ظل قدرات وسطوتها الحزبية والتنفيذية “، مؤكدا ان “المخدرات ستتحول إلى الخطر رقم واحد في البلاد خلال سنوات معدودة، وستكون امامنا معركة لا تقل ضراوة عن معركتنا مع الإرهاب حاليا“.وأشار إلى “وجود أجندة تدفع إلى تحويل العراق لبيئة كبيرة لتعاطي المخدرات من خلال ضخ كميات كبيرة في المناطق وبمختلف الأنواع”، مبينا أن “معركة محاربة المخدرات تحتاج إلى 3 مسارات في آن واحد، وهي قوانين رادعة وقوة حاسمة واعلام وطني“.وفيما حذر “الشباب من خطورة مستنقع الادمان وبخلافه سنشهد مآسي كبيرة تضرب المجتمع العراقي في القريب العاجل”.

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