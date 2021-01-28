الأمن النيابية:اجتماعنا مع رئيس الجمهورية لإحاطته بالوضع الأمني

الأمن النيابية:اجتماعنا مع رئيس الجمهورية لإحاطته بالوضع الأمني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية , الخميس , عن تفاصيل اجتماعها الذي سيعقد مع رئيس الجمهورية برهم صالح ولجنة لتقييم الوضع الأمني, مؤكدا انها ستطلع صالح على تفاصيل اللقاءات مع القيادات الأمنية .وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح صحفي، ان ” الاجتماع الذي سيجري اليوم الخميس بين رئيس وأعضاء لجنة الامن والدفاع النيابية ورئيس الجمهورية برهم صالح سيتم فيه تقييم الوضع الأمني والأداء من قبل القيادات الأمنية”.وأضاف عليوي، ان “رئيس الجمهورية ليس مسؤولا عن الملف الأمني الا انه يعتبر حامي الدستور ولابد من احاطته بالمعلومات عن الوضع الأمني ” .واوضح ان ” لقاء اللجنة مع صالح سيتم فيه استعراض المناقشات التي أجرتها اللجنة مع القيادات الأمنية فيما يخص الوضع الأمني العام واخر المستجدات بشأن العمل الإرهابي الأخير الذ وقع في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد ”.

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