الأمن النيابية:اجتماعنا مع رئيس الجمهورية لإحاطته بالوضع الأمني

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العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
نائب يكشف عن فساد بأكثر من 176 مليون دولار بإحالة مشروع من شركة صينية إلى عراقية!
حزب طالباني:الحوار حول موازنة الإقليم في بغداد “معقداً”
محافظ البصرة:اتفقنا مع وزارة النفط بعدم جلب العمالة الاجنبية
المالية النيابية تعلن عن تخفيض نسبة العجز في الموازنة إلى 57 %
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
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