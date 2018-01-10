الأمن النيابية:اجتماع قريبا مع العبادي لبحث التواجد الأمريكي في العراق

الأمن النيابية:اجتماع قريبا مع العبادي لبحث التواجد الأمريكي في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية, الأربعاء, عن اجتماع مرتقب بين اعضائها ورئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث ملف تزايد النفوذ العسكري الأميركي في المناطق الغربية العراقية , مشيرا الى ان التواجد العسكري الأجنبي يضر بالأمن القومي للبلد. وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح  صحفي له اليوم،إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية طلبت من رئيس الوزراء حيدر العبادي الاجتماع معه لبحث موضوع التواجد الأمريكي في العراق وتزايده العسكري”. وأضاف ان “العبادي وعد بعقد الاجتماع قريبا”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستوجه اسئلة إلى العبادي بشأن صحة التقارير الاعلامية بتزايد اعداد القوات الأميركية في اربيل والانبار فضلا عن تحديد صلاحيات تلك القوات ومهامها واعدادها وعن الغموض الذي يكتنف هذا الملف”.ولفت وتوت وهو نائب عن التحالف الوطني إلى أن “التواجد العسكري الأمريكي يضر بمصلحة العراق وسيادته ولاسيما بعد تحقيق النصر الكبير على عصابات داعش الإجرامية”.وكان مصدر في حشد الأنبار أفاد بأن قاعدة عين الأسد الجوية شهدت خلال اليومين الماضيين حركة هبوط وإقلاع كثيفة للطائرات في مطار القاعدة.فيما كشفت صحيفة “نايت تمبلر انترناشيونال” البريطانية في تقرير لها امس الثلاثاء، عن قيام بريطانيا بإرسال قوات إلى العراق لحماية القوات الأميركية المتواجدة في قاعدة عين الأسد غربي الأنبار.

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