الأمن النيابية:استضافة الكاظمي أصبحت ضرورة

الأمن النيابية:استضافة الكاظمي أصبحت ضرورة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الأحد (6 أيلول 2020)، استضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، في مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.وقال الركابي في حديث صحفي، إن “الوضع العام للبلد يشهد توتراً خطيراً على مستوى السلم الأهلي، بالتالي مجلس النواب بحاجة إلى استضافة رئيس مجلس الوزراء والاستماع الى خطواته ووجهة نظره في ما يشهده الشارع العراقي”.وأضاف، أن “جلسة البرلمان المقبلة أو التي بعدها من المحتمل أن تشهد استضافة القائد العام للقوات المسلحة، للوقوف على آخر المستجدات الأمنية وتفاصيل عمليات استعادة هيبة الدولة ونزع السلاح، بعد تنفيذ العمليات الامنية في المحافظات الجنوبية”.وبين، أن “الاستضافة في حال تحققت ستشهد ايضاً مناقشة ملف خروج القوات الأمريكية ومدى جدية الحكومة في وضع جداول زمنية لخروج تلك القوات من البلاد”.وكان البرلمان قد عاد إلى عقد جلساته، أمس السبت، بعد توقفه لأشهر بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.ويضع المجلس استكمال قانون الانتخابات، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، نم بين أولوياته، وقد ناقشهما يوم أمس، قبل أن يرفع جلسته إلى يوم الاثنين (7 أيلول 2020).

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