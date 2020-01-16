الأمن النيابية:استهداف القواعد العسكرية المشتركة من قبل ميليشيات الحشد خطأ جسيم

الأمن النيابية:استهداف القواعد العسكرية المشتركة من قبل ميليشيات الحشد خطأ جسيم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، إن العراق ليس بلداً محتلاً من أي دولة، فيما رأى أن استهداف القواعد العسكرية المشتركة هو ’’خطأ جسيم’’.وذكر العزاوي في حديث صحفي، إن “حديث بعض القوى السياسية عن وجود قوة احتلال في العراق وصف غير دقيق وبعيد عن الواقع”، مبيناً أن “جميع القوات الأجنبية ومستشاريها وجنودها جاؤوا بموافقة من قبل الحكومة العراقية بعد أحداث حزيران 2014”.واضاف العزاوي، أن “البرلمان اتخذ قراراً بإخراج القوات الأجنبية من البلاد رغم تحفظنا على آلية التصويت، لكنه قرار رسمي والكرة الآن في ملعب الحكومة لتنفيذه والامر لا يتم بين ليلة وضحاها ويحتاج الى وقت”. وأكد أن “استهداف القواعد العسكرية المشتركة خطا جسيم يجب الانتباه لمخاطرة واعطاء وقت للدبلوماسية الحكومية في حسم المشاكل وتنفيذ القرارات الرسمية”.وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، الأحد الماضي، إصابة 4 منتسبين من القوة الجوية بقصف صاروخي استهدف قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.من قبل ميليشيا كتائب حزب الله.مما ادى إى اصابة ضابط و3 جنود عراقيين.

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