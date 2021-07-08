الأمن النيابية:اكتمال قانون الجرائم الإلكترونية وسيتم التصويت عليه قريباً

الأمن النيابية:اكتمال قانون الجرائم الإلكترونية وسيتم التصويت عليه قريباً
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، اكتمال قانون الجرائم الإلكترونية وسيتم التصويت عليه قريباً خلال ما تبقى من عمر البرلمان.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح صحفي:إن “اللجنة طلبت من هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على قانون الجرائم المعلوماتية خلال الجلسة السابقة بسبب وصول ملاحظات من بعض الدوائر الأمنية، وهذه الملاحظات قد تكون إيجابية وقد يحتوي القانون على شوائب وبذلك نستوفي كل الملاحظات سواء الأمنية أو غير الأمنية”.وأوضح الركابي انه “لازال هناك ثلاثة أشهر في عمر البرلمان قبل الانتخابات وهي كافية للتصويت على القانون”.

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