الأمن النيابية:الإدارة الأمريكية تحاول دعم التظاهرات لضرب العملية السياسية

الأمن النيابية:الإدارة الأمريكية تحاول دعم التظاهرات لضرب العملية السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت القيادي في منظمة بدر وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن ايعاز الولايات المتحدة الأمريكية لقواتها القتالية المنتشرة في سوريا بالانسحاب إلى غرب العراق، فيما بينت أن عملية الانسحاب أمر مخطط له لإثارة الفوضى عبر التظاهرات وإعادة عصابات داعش الإرهابية للبلاد.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح  صحفي، إن “القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا ستنسحب نحو قواعدها المنتشرة في محافظة الانبار وصلاح الدين بعد منحها الضوء الأخضر من قبل الإدارة الأمريكية”، لافتا إلى إن “واشنطن تخطط عبر سحب قواتها للعراق إعادة عصابات داعش الإرهابية للبلاد وإيوائهم في صحراء الانبار”.وأضاف أن “واشنطن تحاول اختيار الوقت الحالي لتنفيذ انسحابها العسكري من سوريا للعراق كون الحكومة منشغلة بأزمة التظاهرات وغضب الجماهير”، مبينا أن “الإدارة الأمريكية تحاول دعم التظاهرات لضرب العملية السياسية وخلق ارض خصبة لدخول الإرهاب للعاصمة بغداد”.وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن ، امس الأحد، أنه من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق.

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