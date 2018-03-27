الأمن النيابية:الانفصاليون الأكراد وراء أحداث كركوك

الأمن النيابية:الانفصاليون الأكراد وراء أحداث كركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية, الثلاثاء, عن امتلاكها وثائق وادلة تؤكد تورط الأحزاب الانفصالية الكردية بشن عمليات ضد القوات الأمنية في كركوك, داعية الحكومة إلى عدم المجاملة وإعلان الحقائق أمام الجمهور. وقال عضو اللجنة نيازي معماري اوغلو في  تصريح  صحفي له اليوم: “إننا نمتلك عشرات الوثائق والأدلة فضلا عن توثيق اعترافات عناصر إرهابية معتقلة لدى القوات الأمنية بتورط الأحزاب الكردية الانفصالية بالتعاون مع داعش لشن عمليات ضد القوات الأمنية”.وأضاف اوغلو، أن  “اغلب المعتقلين من الدواعش لدى إقليم كردستان تم إطلاق سراحهم من اجل التعاون مع الجهات الكردية لزعزعة الأوضاع الأمنية في كركوك قبيل الانتخابات”.ودعا اوغلو الحكومة إلى “عدم المجاملة على حساب دماء الأبرياء والكشف عن الجناة المحققين وعدم التستر على المجرمين والمتورطين بسفك دماء العراقيين من اجل غايات سياسية”. 

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