الأمن النيابية:الباقي من عمر الحكومة لا يسمح بالتغيير الوزاري

الأمن النيابية:الباقي من عمر الحكومة لا يسمح بالتغيير الوزاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، اليوم الأربعاء، ان الوقت المتبقي من عمر الحكومة قد لا يسمح بالتغيير الوزاري.وقال البنداوي في حديث صحفي ،انه “من الممكن أن يكون هناك تعديل وزاري يشمل بعض الوزارات”، مبيناً أن “الحكومة مشخصة لتقيم الوزارات من خلال عملها وعمل الوزراء”.وبين ان “الوقت المتبقي من عمر الحكومة قد لا يسمح بالتغيير الوزاري بالاضافة الى اختيار وزير جديد يحتاج الى توافق من الكتلة السياسية التي ينتمي إليها وهذا يحتاج إلى وقت”.وتابع: “الى الان الحكومة لم تطلع مجلس النواب بصورة رسمية على الوزارات التي سيشملها التعديل الوزاري”، مشيرا إلى أن “التعديل الوزاري سيشمل الوزراء فقط”.

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