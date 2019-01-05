الأمن النيابية:الحلبوسي سيطرح قرار طرد القوات الأمريكية من العراق قريباً
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، السبت، وصول مسودة قرار الزام الحكومة بحسب القوات الاجنبية من العراق الى لجنة الأمن والدفاع تمهيدا للتصويت عليها، مشيرا إلى ان جميع الاطراف السياسية تحاول الإسراع في تبين القرار لتجنيب العراق تحمل سياسية الإدارة الأميركية.وقال البلداوي في تصريح صحفي له اليوم، إن “مسودة قرار إلزام الحكومة بحسب جميع القوات الأجنبية من العراق بضمنهم القوات الأميركية وصلت من اللجنة القانونية الى لجنة الأمن والدفاع تمهيدا لطرحها للتصويت وان الحلبوسي امر بسرعة انجازه لغرض اقراره ”.وأضاف أن “الكتل السياسية ترغب حاليا في الاسراع بتبني القرار وسحب القوات الاميركية من العراق بالتزامن مع تكثيف تواجده وسحب جنوده من سوريا باتجاه غرب وشمال العراق وإنشاء قواعد عسكرية إضافية”.وأوضح البلداوي ان “العراق لا يمكن تحمل سياسية الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتخبطة في المنطقة والعالم حيث شهدت الفترة الماضية اقالة وزير الدفاع الاميركي والمبعوث في محاربة الارهاب وغيرها ما يدل على التخبط الواضح في ادارة المنطقة”.