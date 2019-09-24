الأمن النيابية:الحلبوسي سيعرض موضوع إخراج القوات الأمريكية من العراق في الأسبوع الحالي

الأمن النيابية:الحلبوسي سيعرض موضوع إخراج القوات الأمريكية من العراق في الأسبوع الحالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، ان اغلب الكتل السياسية مصرة على تمرير قرار اخراج القوات الامريكية ضمن جلسات الاسبوع الحالي.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح  صحفي، ان “قرار اخراج القوات الامريكية من البلاد حصل على اجماع اغلب الكتل السياسية داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “اعضاء في مجلس النواب جمعوا التواقيع ويضغطون على رئاسته لتمرير القرار خلال الاسبوع الحالي”.واضاف ان “القرار قد يدرج ضمن جدول اعمال احدى جلسات الاسبوع الحالي بتعهد من الحلبوسي الذي جاء  بعد اجتماعه مع نوري المالكي ”، مبينا ان “التواجد الاجنبي لم يقدم للبلاد سوى خرق سيادته وقصف مواقع الحشد الشعبي”.

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