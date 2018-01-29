الأمن النيابية:الظروف الراهنة للعراق لا تسمح له بخوض حرب جديدة مع تركيا ضد الـ PKK

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردا على طلب تركيا خلال زيارة وزير خارجيتها مولود اوغلو، الى العاصمة بغداد مؤخرا من رئيس الوزراء حيدر العبادي، اطلاق عملية عسكرية واسعة مشتركة لاخراج حزب العمال الكردستاني من قضاء شنكال شمال غرب الموصل، وموافقة العبادي على الاشتراك بالعملية مقابل شروط محددة، كشفت لجنة الأمن النيابية ، الاثنين، ان “الظروف الراهنة التي يعشيها العراق لا تسمح له بخوض حرب جديدة واعطاء المزيد من الدماء”.وأردف عضو اللجنة ماجد الغراوي في تصريح صحفي له اليوم،ان “الحكومة العراقية مدعوة إلى مطالبة تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية قبل الخوض في عملية عسكرية من هذا النوع″، مشيرا الى ، ان “هذا النوع من العمليات ممكن أن يكلف البلاد الكثير من الأرواح وتستنزف موازنته إضافة الى ان أثار داعش إلى الأن لا تزال موجودة وان العراق بحاجة لسنوات عديدة للتخلص من اثار الحرب قبل البدء بمعركة جديدة لا فائدة للعراق منها”. انتهى أ.ح