الأمن النيابية:العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى شلل طيران الجيش العراقي

الأمن النيابية:العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى شلل طيران الجيش العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي البنداوي،الثلاثاء، ان “اغلب الطائرات العسكرية العاطلة حاليا في العراق هي من منشأ روسي”، لافتا الى ان “بغداد تضررت من العقوبات المفروضة على موسكو من ناحية تحديد إمكانية الحصول على قطع الغيار والمواد الأخرى وإعادة تصليحها من قبل الشركات المخولة”.وأضاف البنداوي، ان “هناك حراك غير معلن من وزارة الدفاع والقوة الجوية من أجل إيجاد وسائل تسهم في إصلاح تلك الطائرات وإعادتها للخدمة، خاصة وأنها تمثل جزء مهمة في العمل القتالي”، مؤكدا ان “بغداد تسعى الى بلورة خيارات أمامها لمعالجة هذه الإشكالية بأقرب فرصة ممكنة”.وأشار إلى أن “الطائرات الروسية الحربية بكل أنواعها كانت عامل مهم في دعم القوات الأمنية في معارك التحرير وما بعدها واعادتها للعمل ضمن استراتيجية وزارة الدفاع والقوة الجوية بشكل عام”.وبحسب تقرير المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمتعلق بعملية “العزم الصلب” الذي صدر في شباط 2023 ، فإن “حرب أوكرانيا أدت إلى الحد من قدرة وحدات سلاح الجوي العراقي على الوصول إلى قطع غيار لمروحيات إم آي-17 الروسية الصنع لأن معظمها موجهة لدعم الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا، فضلاً عن قيود على شراء قطع غيار روسية الصنع”.كما تطرق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريحات سابقة له إلى رغبة بغداد في الحصول على استثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا لتسديد مستحقات الشركات الروسية العاملة بمجال النفط وشراء معدات عسكرية وأدوات احتياطية للأسلحة العراقية بينها المروحيات الروسية، مما يدل على استمرار أزمة توقف الطائرات المروحية العراقية ذات الصنع الروسي ما لم يتم إيجاد حلول، لا سيما في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية.

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