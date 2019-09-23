الأمن النيابية:الفياض على رأس وفد عسكري إلى روسيا قريبا لشراء منظومات دفاع جوي

الأمن النيابية:الفياض على رأس وفد عسكري إلى روسيا قريبا لشراء منظومات دفاع جوي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، الإثنين (23 أيلول، 2019) عن تشكيل وفد عسكري من الخبراء وضباط من الدفاع الجوي، برئاسة رئيس ومستشار الامن الوطني فالح الفياض، لزيارة روسيا.وقال الاعاجيبي في حديث  صحفي، إن “رئيس الجهاز خلال استضافته في لجنة الامن والدفاع النيابية، ذكر بأن العراق سيشكل وفداً عسكرياً لزيارة روسيا من أجل التفاوض على منظومة دفاع جوي متطورة أسوة بدول الجوار”.وأضاف، أن “الوفد سيكون برئاسة الفياض، وسيضم خبراء عسكريين ومجموعة من ضباط الدفاع الجوي للمشاركة في المفاوضات”، لافتاً إلى أن “موعد الزيارة لم يحدد حتى الان لكنه قريب”.وكان مستشار الأمن الوطني، رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، بحث الأربعاء (4 أيلول 2019) مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين مهام تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في منطقة الشرق الأوسط.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قد وجه بضرورة تطوير منظومة الدفاع الجوي العراقية، عقب عمليات قصف تعرضت لها مخازن سلاح تابعة للحشد الشعبي، في بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار.

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