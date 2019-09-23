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عبد المهدي يلتقي الرئيس الصيني
مصدر برلماني:انتخاب النائب ثابت العباسي رئيساً للجنة النزاهة النيابية
الأمن النيابية:الفياض على رأس وفد عسكري إلى روسيا قريبا لشراء منظومات دفاع جوي
اجتماع بين حزبي بارزاني وطالباني لإنهاء التوتر بينهما
شكور:الصجري متهم بالتزوير والفساد لن يكون رئيسا للجنة النزاهة النيابية
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لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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