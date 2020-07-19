الأمن النيابية:القائد العام كلف الفريق الشمري بالإشراف على القوة الماسكة للمنافذ الحدودية

الأمن النيابية:القائد العام كلف الفريق الشمري بالإشراف على القوة الماسكة للمنافذ الحدودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب عباس صروط، الأحد (19 تموز 2020)، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كلف الفريق الركن عبد الامير الشمري بالإشراف على القوة الماسكة للمنافذ الحدودية.وذكر صروط في حديث صحفي، إن “الكاظمي كلف الفريق الركن عبد الامير الشمري بالاشراف على القوة الامنية الماسكة للمنافذ الحدودية، لبسط يد الدولة عليها”.واضاف، أن “وجود قوة أمنية حازمة في المنافذ الحدودية سيمنع أنشطة العصابات والخارجين عن القانون والمتنفذين من ممارسة الاعمال غير القانونية”.واشار صروط إلى أن “تغيير الطاقم الإداري في المنافذ الحدودية بات ضروريا جدا، لأنه سينعكس ايجابياً على تعظيم موارد الدولة”.

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