الأمن النيابية:القائد العام كلف الفريق الشمري بالإشراف على القوة الماسكة للمنافذ الحدودية

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“الصحة العالمية” تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا في العالم منذ بدء التفشي
هجوم مسلح كردي إيراني على مجموعة من الحرس الثوري
عقوبات أمريكية على هونغ كونغ والصين تستنكر
الإمارات تعتمد تقنية “الليزر” في فحص كورونا والنتيجة فورية
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حزب بارزاني يصف الدعوات لفرض هيبة الدولة على منافذها بـ”السياسية”
الطاقة النيابية:الربط الكهربائي مع دول الخليج أرخص وأفضل بكثير جداً من الربط مع إيران
المالية النيابية:حكومة الإقليم ترفض تسليم إيرادات منافذها إلى الحكومة الاتحادية
التيار الصدري: وزير المالية لم يطلق الـ(50) مليار دينار لوزارة الصحة
نائب:مليار دولار ديون شركات الهاتف النقال لم تدفعها للحكومة
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بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
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- متابعات خاصة
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
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