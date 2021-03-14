الأمن النيابية:القوى الشيعية ترفص تشريع قانون “حصانة المنازل”

الأمن النيابية:القوى الشيعية ترفص تشريع قانون “حصانة المنازل”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس سروط، الاحد، عن تقديم مقترح قانون “حصانة المنازل”، فيما بين أهداف هذا القانون وذلك لمنع تكرار المجازر بحق الأهالي وأخرها مجزرة البو دور في محافظة صلاح الدين.وقال سروط، في حديث صحفي، انه “بعد مجزرة البو دور، والتي مجموعة مسلحة من خلال اقتحام منزل بالزي العسكري، قدم بعض أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مقترح قانون يسمى (حصانة المنازل)، من أجل منع أي مداهمة لأي منزل دون وجود أمر قضائي أو يكون مختار المنطقة مرافقاً لأي قوة عسكرية تريد تفتيش المنازل”.وبين إنه “حتى اللحظة القوى الشيعية المتنفذة ترفض تشريع مثل هذا القانون ، لكن من الضروري أن يكون هناك مختار مرافق لأي قوة عسكرية تريد مداهمة المنازل أو تفتيشها وتكون لديها موافقات رسمية، حتى لا يتم تكرار مجزرة البو دور من جديد”.وشيع يوم امس السبت أهالي منطقة، البو دور، جنوبي محافظة صلاح الدين بحضور وزير الداخلية ونواب ومسؤولين، شهداء قبيلة آل عباس السادة الحسنية، الذين سقطوا بالهجوم الغادر لمجموعة مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي فجر الجمعة12/3 .

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