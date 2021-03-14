الأمن النيابية:القوى الشيعية ترفص تشريع قانون “حصانة المنازل”

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مفوضية الانتخابات:أحزاب الحشد غير مشمولة بقانون حظر الكيانات الطائفية والإرهاب والعنصرية!
نائب:انتهاك سيادة العراق تستوجب برد فعل صارم
حركة التغيير:الوفد الكردي لن يحسم الخلاف حول الموازنة
الجبهة التركمانية:وجود عناصر حزب الـpkk في محيط كركوك يشكل تهديداً لها
القانونية النيابية:فقرتي التصويت وعدد القضاة من نقاط الخلاف في قانون المحكمة الاتحادية
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الشيخ محمد بن راشد:سنجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم
البيت الأبيض:إنطلاق المباحثات “الغير مباشرة” بين واشنطن وطهران
الأول في عهد بايدن..لقاء دبلوماسي بين أمريكا والصين
دعوات نيابية لبنانية إلى تشكيل حكومة جديدة
أمريكا “تدعو” الحوثيين لوقف الهجمات الصاروخية على السعودية دون أن تصفها بالإرهابية!
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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