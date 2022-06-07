الأمن النيابية:الكاظمي يمنح أمولاً لحكومة البارزاني وهي متمردة على الدولة والدستور

الأمن النيابية:الكاظمي يمنح أمولاً لحكومة البارزاني وهي متمردة على الدولة والدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عضو لجنة الأمن والدفاع مهدي تقي الآمرلي، الثلاثاء، إن التجاوز على القضاء العراقي من قبل سلطات الاقليم امر مرفوض وعلى الجميع احترام قراراتها، فيما رأى ان الأموال التي تعطيها حكومة المركز الى الاقليم تذهب الى قيادات كردية وليس في مشاريع تخدم المواطن الكردي.وقال الآمرلي في حديث صحفي، إن “عدم التزام قضاء كردستان بقرارات المحكمة الاتحادية وحكومة المركز، يعطي مؤشرا واضحا ان القرار السياسي في الإقليم يستغل لمصالح القيادات الكردية”، مضيفا، “يجب على الجميع ان يحترم قرارت مجلس القضاء الأعلى كونها تمثل سيادة البلد”.وتابع، إن “حكومة المركز تعطي أموالا طائلة الى إقليم كردستان وليس لدينا مشكلة في هذا الصدد، ولكن مع الاسف الشديد ان هذه المبالغ الضخمة تذهب الى قيادات كردية بارزة في المشهد السياسي الكردي ولا يتم إدخالها او الاستفادة منها في مشاريع تنموية تخدم المواطن الكردي” مؤكدا “وجود تحرك نيابي لردع التجاوزات الكردية على القضاء العراقي واغتنام هذه المبالغ لصالح القوى السياسية الكردية”.وكان عضو برلمان إقليم كردستان دياري أنور، في حديث ، قد اكد في وقت سابق، أن “الشعب الكردي نفذ صبره على سوء الأوضاع الاقتصادية في الإقليم” مضيفا أن “تأخير توزيع الرواتب، ووجود الآلاف من العاطلين عن العمل، وارتفاع معدلات الفقر، كلها تنذر بتظاهرات كبرى ضد سوء الأوضاع التي تتحملها أحزاب السلطة الحاكمة”. 

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